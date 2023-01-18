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رغم العرض المغري.. قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر

الرياضة

رغم العرض المغري.. قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر
AFP
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رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، عرض نادي النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم التوقعات بعدم تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي مع البرسا.

وذكرت تقارير إسبانية أن نادي النصر قدم عرضا مغريا لقائد برشلونة، لا يقل عن 20 مليون يورو سنويا، إلا أن اللاعب البالغ 34 عاما رفض العرض حيث يدرس عرضا آخر قادما للدوري الأمريكي للمحترفين.

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وأشارت التقارير إلى أن سيرجيو بوسكتيس قدم أداء متواضعا في هذا الموسم، وما زال مصيره غير واضح مع برشلونة، ولا يتوقع أن يتم تمديد عقده لموسم آخر بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، في حين قدمت عدة أندية عروضا للاعب من بينها عرض النصر الذي يعتبر الأضخم حتى الآن.

المصدر: "صحيفة سبق السعودية"

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