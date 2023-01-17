لاعب مصري وآخر تونسي في تشكيلة إفريقيا المثالية لعام 2022.. وسط هيمنة مغربية

كشف موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS عن التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا خلال للعام 2022.

وهيمن لاعبو منتخب المغرب على التشكيلة المثالية للقارة السمراء، بواقع 5 لاعبين، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس" في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022" بالوصول إلى المربع الذهبي للمونديال.

ودخل 5 لاعبين من منتخب في التشكيلة المثالية، وهم: ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومان سايس وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، والمدافع التونسي علي معلول.

وجاءت التشكيلة المثالية للقارة الإفريقية كالتالي:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - رومان سايس (المغرب) - علي معلول (تونس)

خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب) - محمد قدوس (غانا) - عز الدين أوناحي (المغرب)

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر) - فينسنت أبو بكر (الكاميرون) - ساديو ماني (السنغال).

المصدر: "IFFHS"