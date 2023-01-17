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لاعب مصري وآخر تونسي في تشكيلة إفريقيا المثالية لعام 2022.. وسط هيمنة مغربية

الرياضة

لاعب مصري وآخر تونسي في تشكيلة إفريقيا المثالية لعام 2022.. وسط هيمنة مغربية
AFP Kirill KUDRYAVTSEV
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كشف موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS عن التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا خلال للعام 2022.

وهيمن لاعبو منتخب المغرب على التشكيلة المثالية للقارة السمراء، بواقع 5 لاعبين، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس" في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022" بالوصول إلى المربع الذهبي للمونديال.

ودخل 5 لاعبين من منتخب في التشكيلة المثالية، وهم: ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومان سايس وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، والمدافع التونسي علي معلول.

وجاءت التشكيلة المثالية للقارة الإفريقية كالتالي:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - رومان سايس (المغرب) - علي معلول (تونس)

خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب) - محمد قدوس (غانا) - عز الدين أوناحي (المغرب)

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر) - فينسنت أبو بكر (الكاميرون) - ساديو ماني (السنغال).

المصدر: "IFFHS" 

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