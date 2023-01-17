حاكم الشارقة: سنحاسب الأندية التي لا ترعى عيالنا.. ونطالب بتوضيح ما يحصل مع المنتخب (فيديو)

قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الشيخ حاكم الشارقة، إنه يشعر وكأن اللاعب الإماراتي محارب بزيادة عدد الأجانب، مطالبا المسؤولين بتوضيح ما يحصل مع المنتخب، بعد خروجه من "خليجي 25".

وقال حاكم الشارقة: "نصرف على الأندية لشغل أوقات الشباب، فنجدهم يتعاقدون مع أجانب وأبنائي خارج الأندية، ونشعر كأن اللاعب المواطن يحارب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، وبدونهم بلغنا نهائيات كأس العالم في إيطاليا وسجلنا هدفا في مرمى ألمانيا".

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حاكم الشارقة لبرنامج الخط المباشر : نصرف على الأندية لشغل أوقات الشباب فنجدهم يتعاقدون مع أجانب وأبنائي خارج الأندية pic.twitter.com/hKcs1Ra91d — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 16, 2023

وأضاف الشيخ القاسمي في حديث لبرنامج الخط المباشر على قناة الشارقة الرياضية: "فضلت استمرار مدرب الشارقة السابق عبدالعزيز العنبري على حساب المدرب الأرجنتيني أروابارينا، ودفعنا البند الجزائي له، والمسؤولون مطالبون بتوضيح ما يحصل مع المنتخب".

وودع المنتخب الوطني كأس الخليج 25 المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية من الدور الأول، بعدما حصد نقطة واحدة فقط واحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية، وخسر في مباراتين أمام البحرين والكويت وتعادل في مباراة واحدة أمام قطر ولم يحقق أي انتصار في البطولة.

وتخوض الأندية منافسات دوري الإمارات لكرة القدم بوجود 8 لاعبين أجانب، بين محترفين ومقيمين، كما أن ألعابا أخرى تعتمد المبدأ نفسه، وناصر حاكم الشارقة، اللاعب الإماراتي، وأكد دعمه له، والوقوف إلى جانبه.

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قائلا: "والآن بعد أن قمنا بعمل إحلال في الدوائر الحكومية والشرطة، لماذا لا نتخذ نفس الإجراء في الأندية؟، فعندما أنفقنا كل هذه الأموال على الأندية لم يكن هدفنا جلب اللاعبين الأجانب، بل إن هدفنا بالدرجة الأولى هو إشغال أبنائي بالرياضة في هذه الأندية، فكما يقال "العقل السليم في الجسم السليم".

وتابع: "ولكن ما حدث في هذه الأندية عكس ما ننشده، حيث كشفت لنا الإحصائيات أن أبنائي خارج أنديتهم، علما بأن كل شاب فيهم هو ولدي وأريد أن أرعاه.

وبناء على ذلك نقول للأندية: "إن المبلغ الإضافي الذي طلبتموه لموازنتكم وسيتم صرفه من الاحتياطي في نهاية الشهر الجاري.. "مشروط بتواجد أبنائي في النادي"، وليس هذا فقط، وإنما سنقوم كذلك بمراجعة كل ما يصلكم من أموال".

واستطرد حاكم الشارقة قائلا: "نوجه رسالة إلى الأندية الموجودة في إمارة الشارقة من خلال "الخط المباشر" ونقول لهم "يا جماعة الخير لقد أنشأت الأندية لأبنائي.. ولكنني عندما ذهبت اليوم لأفتش.. لم أجدهم، وللأسف أنتم السبب في هذا، ولذلك سيكون لنا تصرف معكم، ستلحقه محاسبات أخرى".

المصدر: الشارقة الرياضية +"شبكة أبوظبي"