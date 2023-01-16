قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. بعد صيام هالاند وكين وصلاح

أسدل الستار على مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس الأحد، بفوز مثير للمتصدر أرسنال على مضيفه توتنهام في عقر داره في "ديربي" شمال العاصمة لندن.

وعزز أرسنال تربعه على عرش صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، الذي مني بهزيمة مؤثرة على يد جاره اللدود مانشستر يونايتد (2-1) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما يوم السبت الماضي، في ظل صيام النرويجي إيرلينغ هالاند هداف السيتي، للمباراة الثانية على التوالي عن التهديف.

كما تعرض فريق ليفربول لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف من دون رد.

بينما واصل نادي نيوكاسل يونايتد سلسلة نتائجه اللإيجابية بفوزه على ضيفه فولهام بهدف قاتل ، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وأخفق هالاند في تعزيز صدارته لقائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ"، كما فشل وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين في التسجيل أيضا ومساعدة توتنهام على تجنب الهزيمة أمام أرسنال في "ديربي" شمال لندن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مباريات الجولة العشرين "للبريمير ليغ":

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 15 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 13 أهداف

4- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 9 أهداف

7- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

7- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 8 أهداف

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

9- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

9- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 7 أهداف

9- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

9- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

15- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

15- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

15- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 6 أهداف

15- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 6 أهداف

15- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

15- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

21- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

21- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

21- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 5 أهداف

21- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

21- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 5 أهداف

21- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

27- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

27- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

27- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 4 أهداف

27- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

27- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

27- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

27- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

27- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

27- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 4 أهداف

27- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 4 أهداف

27- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

27- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

27- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

27- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

27- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 4 أهداف.

المصدر: "premierleague"