قبل ساعات.. اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير

بدأ الجمهور العراقي في التوافد بأعداد كبيرة على ملعب البصرة الدولي منذ صباح اليوم الاثنين لمساندة منتخب بلادهم أمام نظيره القطري في مباراته ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25.

ويتسع ملعب البصرة الدولي لـ65 ألف مقعد، ومن المتوقع أن يتجاوز الحضور الجماهيري لمباراة نصف النهائي السعة الرسمية للاستاد.

وذكر اتحاد كرة القدم في بيان: "على جمهورنا المتواجد حول ملعب البصرة الدولي، أن يعود الى مواقع الشاشات العملاقة"، مبينا أن "الملعب امتلئ بالكامل ولا يوجد مقعد فارغ".

وشدد البيان، على "ضرورة مساهمة جميع الجماهير في نجاح البطولة، وعدم الضغط على مداخل الملعب وخلق وارباك للمنظمين".

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وتأهل منتخب العراق، الذى يتسلح بالأرض والجمهور، للدور نصف النهائي من البطولة بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، بعد تساويهما برصيد 7 نقاط.

فيما حجز منتخب قطر مقعده في المربع الذهبي بعدما تواجد في المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الكويت صاحب نفس الرصيد.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم