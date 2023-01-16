حادث سير مروع لعراقيين في طريقهم لحضور نصف نهائي خليجي 25 (فيديو+صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بمصرع مجموعة من المشجعين العراقيين وهم في طريقهم إلى حضور مباراة نصف نهائي خليجي 25 في البصرة.

وذكر مراسلنا، أن 6 مشجعين لقوا حتفهم فيما أصيب نحو عشرين آخرين في حادث سير في محافظة ذي قار.



وأضاف، أن الباص الذي كان يقل المشجعين اصطدم بشاحنة بسبب الضباب على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة.

RT

RT

RT

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ويعد هذا الحادث المروري الثاني خلال أيام البطولة، إذ سبق أن لقي مشجع عراقي مصرعه، مع إصابة 3 عمانيين بجروح متفاوتة، أثناء توجههم من بغداد إلى البصرة لحضور مباراتي الحسم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المصدر:RT