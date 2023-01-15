تقديم الكبسة والجريش والقرصان للاعبي برشلونة قبل مواجهتهم ريال مدريد

أكد مسؤول في الفندق الذي يقيم فيه نادي برشلونة في العاصمة السعودية الرياض، أن الفندق قدم للاعبي الفريق الكتالوني وجبات طعام سعودية شملت الكبسة والجريش والقرصان.

قال محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق، لقناة "الإخبارية" السعودية، إنه رغم نظامهم الغذائي الصارم، إلا أنه تم تقديم الكبسة والجريش والقرصان لأعضاء نادي برشلونة في أيامهم المفتوحة.

ويعتبر الجريش والكبسة من أشهر أنواع الطعام في السعودية، وكانت وزارة الثقافة السعودية اعتمدت قبل أيام الجريش طبقا وطنيا للمملكة والمقشوش، الحلوى الوطنية ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق.

ويستعد نادي برشلونة لموجهة غريمه ريال مدريد اليوم الأحد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية للمرة الثالثة.

وكان ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه الأربعاء الماضي على فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وحجز برشلونة مقعده بذات الطريقة حين تفوق على ريال بيتيس بنتيجة 4-2 الخميس الماضي، ليتأكد بذلك إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض.

المصدر:arabianbusiness.com