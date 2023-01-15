الدوري الإيطالي.. لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على ساسولو

عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه ساسولو 2-0 الأحد، ضمن منافسات الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي لاتسيو، ماتيا تساكاني من ركلة جزاء في الدقيقة "45 +3"، والبرازيلي فيليبي أندرسون في الدقيقة "90+4".

وهذا الفوز هو الأول لنادي العاصمة في الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشي 1-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي 2-2.

ويعود الفوز الأخير للاتسيو الذي عزز مركزه الخامس برصيد 34 نقطة إلى المرحلة 14 عندما أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا 1-0.

في المقابل، مني ساسولو الذي يقبع في المركز لـ16 مع 16 نقطة وبات مهددا بفقدان مركزه اذ يتقدم بفارق نقطة عن سبيتسيا الذي يلعب لاحقا مع تورينو، بخسارته الرابعة تواليا في الدوري وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016.

المصدر: وكالات