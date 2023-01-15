ما سر تواجد رونالدو في معسكر ميلان بالرياض؟

كشف تقرير صحفي إيطالي، سبب تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في معسكر نادي ميلان بالرياض.

ووصلت بعثة نادي ميلان، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، لمواجهة إنتر ميلان، الأربعاء المقبل، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في كأس السوبر الإيطالي.

ويشارك ميلان في كأس السوبر بصفته بطلا للدوري الإيطالي، بينما إنتر حصل في الموسم الماضي على لقب كأس إيطاليا.

ونشر الحساب الرسمي لميلان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لرونالدو مع مواطنه رافائيل لياو، نجم ميلان، وكتب عليها "لقاء الإخوة".

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن السلطات السعودية حجزت إقامة فريق ميلان في نفس الفندق الذي يسكن به رونالدو بشكل مؤقت منذ انضمامه للنصر، وذلك قبل انتقاله إلى منزله الجديد في الرياض.

وأشارت إلى أن رونالدو كان يتجول في الفندق مع صديقته جورجينا، قبل أن يلتقي بالصدفة مع لياو.

المصدر: وكالات