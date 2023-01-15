كلوب يكشف المسؤول عن السقوط المدوي لليفربول أمام برايتون

تحمل مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، مسؤولية السقوط المدوي لفريقه أمام برايتون، بثلاثية دون رد، أمس السبت، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب بعد المباراة: "حاولنا مساعدة اللاعبين بتكتيك مختلف، لكن لم يفلح شيء. هذه مسؤوليتي، وأعلم ذلك".

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وأضاف: "أنا محبط للغاية، أهنئ برايتون على مباراة ممتازة أمام منافس سيئ، لم يكن الفريق جيدا اليوم ولا يمكنني تذكر أي فترة جيدة باللقاء".

وأكمل: "اللعب بشكل أفضل من اليوم مسألة سهلة لأن هذا أسوأ ما يمكن، لا أتذكر مباراة أسوأ لنا".

وواصل ليفربول نتائجه المخيبة هذا الموسم بتلقيه الهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي والثانية تواليا، ليتراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

ويعتبر هذا الوضع هو الأسوأ لليفربول في الدوري، بعد خوض 18 جولة، منذ أن تولى كلوب قيادة الفريق في 2015.

المصدر: sport-express.ru