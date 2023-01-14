الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من الخسارة أمام ليتشي

نجا فريق ميلان من الخسارة أمام مضيفه ليتشي وتعادل معه بنتيجة 2-2، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة 18 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ليتشي بهدفين أحرزهما في الشوط الأول عن طريق مدافع ميلان ثيو هيرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه، وفيدريكو باشيريتو.

وانتفض ميلان في الشوط الثاني وتمكن من تعديل النتيجة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 58، و70، بواسطة رفائيل لياو ودافيدي كالابريا .

وبهذه النتيجة، وصل ميلان، حامل اللقب إلى النقطة 38 في المركز الثاني في الترتيب، وبات يتخلف بفارق تسع نقاط عن نابولي المتصدر.

أما ليتشي، فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة، ويحتل المركز الـ12.

المصدر: RT