زوجة ميسي تعلق على أغنية شاكيرا التي هاجمت فيها بيكيه (صورة)

أبدت أنتونيلا، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انحيازها بطريقة غير مباشرة للمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد انفصالها عن شريك حياتها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وأصدرت شاكيرا أغنية جديدة الخميس الماضي، هاجمت من خلالها بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وتفاعلت زوجة ميسي مع أغنية شاكيرا الجديدة، حيث تركت تعليقا برموز تعبيرية نارية أسفل فيديو الأغنية على "إنستغرام"، وهو التعليق الذي نال حتى الآن أكثر من 154 ألف إعجاب، بينما شاهد الأغنية أكثر من 90 مليون شخص بعد يومين فقط من طرحها على "موقع "يوتيوب".

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

المصدر: hola.co