"خليجي 25".. تغيير ملعب مباراة البحرين وعمان في نصف النهائي

تقرر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلا من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.

وتقام مباراتا نصف نهائي "خليجي 25" الاثنين، فتجمع الأولى العراق متصدر المجموعة الأولى وقطر وصيفة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تم نقلها إلى ملعب الميناء منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الأولى.

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وذكر المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي لطفي عبود السبت لوكالة "فرانس برس": "تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 25 إلى ملعب الميناء، حفاظا على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض أن لا تتجاوز مباريات كرة القدم لمدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد".

وتأثرت أرضية ملعب البصرة الدولي كثيرا خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي انتهت لحساب العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصر لمدة 24 ساعة متواصلة.

المصدر: أ ف ب