أمم إفريقيا للمحليين.. الجزائر تفوز على ليبيا افتتاحا

استهل المنتخب الجزائري المضيف منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم بفوزه في المباراة الافتتاحية على ليبيا بهدف دون رد.

وسجل المهاجم أيمن محيوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

📹 ملخص المباراة: 🇩🇿 1-0 🇱🇾



الجزائر تُحقق أول ثلاثة نقاط في المجموعة عقب التفوق على ليبيا بهدف مقابل لا شيء ⚽️#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGLBY | @Football2Getherpic.twitter.com/X2Ya2G78ML — مرحبَا (@caf_online_AR) January 14, 2023

وتصدر المنتخب الجزائري برصيد 3 نقاط المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب ليبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط، كلا من إثيوبيا وموزامبيق.

وتسعى الجزائر للفوز بهذه البطولة المخصصة للاعبين المحليين لأول مرة بعدما احتلت المركز الرابع في مشاركة سابقة قبل 12 عاما.

ويشارك 17 منتخبا في البطولة التي تقام في الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي والرابع من فبراير المقبل.

وكان المنتخب المغربي، حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، أعلن أمس الجمعة غيابه عن البطولة على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الرباط والجزائر والتي أدت إلى إغلاق الأخيرة مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وهو ما حال دون سفر بعثة المنتخب المغربي إلى الجزائر برحلة مباشرة عبر الخطوط المغربية للمشاركة في البطولة.

المصدر: وكالات