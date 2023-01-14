جدول مواعيد أبرز مباريات السبت في الدوريات الأوروبية الكبرى

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وستتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى مباراة ديربي مدينة مانشستر التي ستجمع بين الغريمين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 13:30

برايتون # ليفربول – الساعة 15:00

نوتينغهام فورست # ليستر سيتي – الساعة 15:00

وولفرهامبتون # وست هام يونايتد – الساعة 15:00

الدوري الإسباني

جيرونا # إشبيلية – الساعة 15:15

ريال سوسييداد # أتلتيك بيلباو – الساعة 20:00

الدوري الإيطالي

ليتشي # ميلان – الساعة 17:00

إنتر ميلان # هيلاس فيرونا – الساعة 19:45

الدوري الفرنسي

مارسيليا # لوريان – الساعة 18:00

ليون # ستراسبورغ – الساعة 20:00.

المصدر: RT