رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد في الرياض (فيديو)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على حضور تدريبات فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرونالدو خلال زيارته لمقر تدريبات ريال مدريد، اليوم الجمعة في ملعب نادي النصر بالرياض.

ورحب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بنجم فريقه السابق رونالدو بحرارة شديدة، وتبادل معه الحديث الودي.

كما قام رونالدو بمصافحة زملائه القدامى في الفريق الملكي، والتقط صورا تذكارية مع النجمين البرازيليين، رودريغو وفينيسيوس جونيور.

وانضم رونالدو (37 عاما)، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي، إلى النصر الشهر الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى مع النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، في 22 يناير الجاري.

المصدر: مواقع التواصل