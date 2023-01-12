السوبر الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد ريال بيتيس

أعلن تشافي، مدرب نادي برشلونة تشكيلة فريقه التي ستواجه ريال بيتيس على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على رأس تشكيلة "البارسا" للمباراة، ويجاوره على الجناحين كلا من البرازيلي رافينيا والفرنسي عثمان ديمبلي.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة:

شتيغن، روبيرتو، كوندي، أراخو، جوردي ألبا، بيدري، غافي، فرينكي دي يونغ، رافينيا، ديمبلي، ليفاندوفسكي.

🔥 BARÇA XI 🔥#BetisBarça 🇸🇦

Spanish Super Cup semifinal pic.twitter.com/DK9dIe4rd3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2023

في المقابل، جاءت تشكيلة بيتيس كالآتي:

برافو، روبيال، بيزيلا، لويز فيليبي، ميراندا، جويدو رودريغيز، كاناليس، لويز هنريكي، نبيل فقير، رودريغو، ايغليسياس.

وسيلعب الفائز من مواجهة برشلونة وريال بيتيس في نهائي البطولة المقرر الأحد، مع ريال مدريد الذي تغلب أمس على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

المصدر: fcbarcelona.com