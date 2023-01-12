بايرن ميونخ يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن مدرب بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان، أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني "سيعود في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ناغلسمان، اليوم الخميس خلال حديثه من معسكر البايرن الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة، إن ماني يحرز تقدما أفضل من المتوقع من الإصابة التي تعرض لها في طرف عظمة الشظية (فيبولا) في ساقه اليمنى حرمته من المشاركة في مونديال قطر.

وأضاف "إنه لاعب مهم. عندما تسير الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرا للمشاركة ضد باريس. ولكن سنرى".

وتابع "في ذهني، لا أعول عليه للمباراة الأولى ضد سان جيرمان".

ويحل العملاق البافاري على فريق العاصمة الفرنسية في 14 فبراير المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيفه في الثامن من مارس.

وأحرز ماني ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع بايرن في الدوري المحلي بعد انتقاله إليه في الصيف الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

ويتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، ترتيب الدوري الألماني على بعد أربع نقاط من فرايبورغ الثاني.

المصدر: أ ف ب