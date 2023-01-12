مدرب السعودية رينارد يعلق على أنباء تقدمه بطلب لتدريب بلجيكا

كشف المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن تقدمه بطلب لتدريب منتخب بلجيكا.

وزعمت تقارير صحفية بلجيكية، أن رينارد تقدم بأوراق ترشحه لدى الاتحاد البلجيكي من أجل قيادة "الشياطين الحمر" خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي ترك منصبه عقب خروج بلجيكا من دور المجموعات لمونديال قطر.

وربطت تلك التقارير رينارد بالمنتخب البلجيكي رغم أنه يرتبط بعقد مع المنتخب السعودي يمتد حتى عام 2027.

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت طلبا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 11, 2023

وكان رينارد، تسلم مهمة تدريب منتخب السعودية في 2019 وقاده لتحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، كما قدم الأخضر عروضا قوية أمام بولندا والمكسيك رغم خسارته في المباراتين وتوديعه المونديال من دور المجموعات.

المصدر: RT