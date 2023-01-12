 
مباشر

مدرب السعودية رينارد يعلق على أنباء تقدمه بطلب لتدريب بلجيكا

الرياضة

مدرب السعودية رينارد يعلق على أنباء تقدمه بطلب لتدريب بلجيكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujji

كشف المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن تقدمه بطلب لتدريب منتخب بلجيكا.

وزعمت تقارير صحفية بلجيكية، أن رينارد تقدم بأوراق ترشحه لدى الاتحاد البلجيكي من أجل قيادة "الشياطين الحمر" خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي ترك منصبه عقب خروج بلجيكا من دور المجموعات لمونديال قطر.

وربطت تلك التقارير رينارد بالمنتخب البلجيكي رغم أنه يرتبط بعقد مع المنتخب السعودي يمتد حتى عام 2027.

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت طلبا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

وكان رينارد، تسلم مهمة تدريب منتخب السعودية في 2019 وقاده لتحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، كما قدم الأخضر عروضا قوية أمام بولندا والمكسيك رغم خسارته في المباراتين وتوديعه المونديال من دور المجموعات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا