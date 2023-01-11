ميسي يسجل في أول ظهور له مع سان جيرمان بعد تتويجه بكأس العالم
تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه 2-0 ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة الأولى مع "بي إس جي" بعد تتويجه مع الأرجنتين بمونديال قطر.
وسجل هوغو إيكيتيكي وميسي هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 5 و72.
هدف الاسطورة ميسي من المدرجات 💙pic.twitter.com/QSgKAzhV5W— سعود (@Saud555L) January 11, 2023
هدددددف باريس سان جيرمان الثاني— ماستر أهداف (@mr_goals1) January 11, 2023
⚽ الأسطورة ميسي *الهدف تم احتسابه
باريس [2] - [0] انجير #باريس_سان_جيرمان_انجير#باريس_سان_جيرمان#الدوري_الفرنسيpic.twitter.com/pljQPsnNmR
ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه لانس.
في المقابل، تأزمت وضعية أنجيه، بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العشرين الأخير.
المصدر: RT