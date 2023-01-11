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ميسي يسجل في أول ظهور له مع سان جيرمان بعد تتويجه بكأس العالم

الرياضة

ميسي يسجل في أول ظهور له مع سان جيرمان بعد تتويجه بكأس العالم
AP
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه 2-0 ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة الأولى مع "بي إس جي" بعد تتويجه مع الأرجنتين بمونديال قطر.

وسجل هوغو إيكيتيكي وميسي هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 5 و72.

ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه لانس.

في المقابل، تأزمت وضعية أنجيه، بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العشرين الأخير.

المصدر: RT

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