الاتحاد الإسباني يعاقب توريس وسافيتش بعد شجارهما في لقاء برشلونة وأتلتيكو

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف لمباراتين على مهاجم برشلونة فيران توريس ومدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش، إثر مشاحنة بينهما ضمن منافسات "لا ليغا" الأحد.

ودخل الثنائي في نزاع على الكرة خلال المباراة التي فاز بها برشونة 1-0، عندما أقدم توريس على شد شعر سافيتش، قبل أن يلف الأخير ذراعه بإحكام على رقبة مهاجم النادي الكتالوني.

وأعلنت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني فرض عقوبة الإيقاف بسبب السلوك العنيف.

ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي الكأس السوبر الإسباني غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض، غير أن الإيقاف سيكون قابلا للتنفيذ في منافسات الدوري الإسباني فقط.

وبالتالي، سيغيب توريس عن المباراتين المقبلتين لبرشلونة في الدوري ضد خيتافي وجيرونا، أما سافيتش فسيغيب عن مواجهتي أتلتيكو أمام ألميريا وريال بلد الوليد.

المصدر: وكالات