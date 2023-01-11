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السوبر الإسباني.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد فالنسيا

الرياضة

السوبر الإسباني.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد فالنسيا
AP
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تنطلق اليوم الأربعاء في السعودية، منافسات السوبر الإسباني لكرة القدم بمواجهة تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا.

وأعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه الأساسية لخوض مواجهة فالنسيا، والتي شهدت تواجد حامل الكرة الذهبية لعام 2022، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، وميليتاو، وروديجر، وناتشو.

خط الوسط: فالفيردي، وكروس، وكامافينجا.

خط الهجوم: رودريغو، وفينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

وفي حال تخطى الريال عقبة فالنسيا، سيواجه في النهائي المقرر الأحد، الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع غدا الخميس بين برشلونة وريال بيتيس.

المصدر: madridistas.com

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