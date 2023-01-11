عملاق الدوري الإيطالي ينضم لسباق التعاقد مع المغربي أوناحي

انضم نادي ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إلى سباق التعاقد مع لاعب الوسط عز الدين أوناحي الذي تألق بشكل لافت مع منتخب المغرب في مونديال "قطر 2022".

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميلان من الأندية المهتمة بالتعاقد مع أوناحي المحترف في صفوف نادي أنجيه متذيل الدوري الفرنسي.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ميلان يواجه منافسة قوية على الصفقة من ثلاثة أندية، وهي نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم الكشف عن هويتهما.

ولفتت "سكاي سبورتس" أن ميلان لديه حاليا الجزائري إسماعيل بن ناصر والإيطالي ساندرو تونالي كلاعبين محوريين أساسيين في خط الوسط، لكن الفريق لا يتوفر على لاعب ثالث يقدم نفس الأداء الذي كان يقدمه الإيفواري فرانك كيسي والذي رحل عن "الروسونيري" في الصيف الماضي لينضم لنادي برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي أنجيه منفتح على بيع أوناحي الآن بسعر لا يقل عن 25 مليون يورو.

المصدر: "سكاي سبورتس"