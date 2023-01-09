الدوري السعودي.. الشباب والاتحاد يفشلان في تضييق الخناق على النصر المتصدر
فوت الشباب وضيفه الاتحاد فرصة تضييق الخناق على النصر المتصدر بعد تعادلهما 1-1 الاثنين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم الشباب من نقطة الجزاء بواسطة الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 22، وأدرك الاتحاد التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق مدافعه المصري أحمد حجازي.
🎥 هدف الشباب الأول— دوري روشن السعودي (@SPL) January 9, 2023
⚽️ جوانكا
#️⃣ #الشباب_الاتحادpic.twitter.com/XjS8uC8y6J
🎥احمد حجازي يعود بالنتيجة ⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) January 9, 2023
#️⃣ #الشباب_الاتحادpic.twitter.com/eIIiikfsf0
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 3 نقاط عن النصر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال الذي تراجع للمركز الرابع.
المصدر: وكالات