قطار انتصارات "السيدة العجوز" يعبر محطة أودينيزي

واصل فريق يوفنتوس سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه أودينيزي بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره لمدافعه البرازيلي دانيلو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل أربع دقائق فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم".

وحقق فريق يوفنتوس "البيانكونيري" بذلك انتصاره الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، متجاوزا بفارق نقطة فريق ميلان قبل مباراته أمام ضيفه روما مساء غد الأحد، ضمن هذه الجولة أيضا.

في المقابل، تعرض نادي أودينيزي للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللهما تعادل واحد، وتوقف رصيده عند 25 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT