قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا.. مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم السبت، في العاصمة مدريد، عن مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة.

وتأهل 12 فريقا من دوري الدرجة الأولى، إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، وهي: أتلتيك بيلباو، أتلتيكو مدريد، برشلونة، ريال بيتيس، إسبانيول، ريال مايوركا، أوساسونا، ريال مدريد، ريال سوسييداد، إشبيلية، فالنسيا وفياريال.

وثلاثة أندية من دوري الدرجة الثانية وهي: ديبورتيفو ألافيس، ليفانتي، وسبورتينغ خيخون، إضافة إلى فريق واحد من دوري الدرجة الثالثة وهو نادي سبتة.

وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد في مواجهة قوية ضد فياريال، بينما سيلعب برشلونة مع الفريق "المغمور" سبتة.

وستقام منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الملك من مباراة واحدة فقط، في الأيام بين 17 و19 يناير 2023.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

برشلونة – سبتة

أتلتيكو مدريد – ليفانتي

فالنسيا - سبورتينغ خيخون

إشبيلية – ديبورتيفو ألافيس

أوساسونا – ريال بيتيس

ريال مدريد – فياريال

ريال مايوركا – ريال سوسييداد

أتلتيك بيلباو – إسبانيول.

🏆 ¡¡Configurados los 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗱𝗲 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de la #CopaDelRey 2022/2023!!



🗓️ 17-19 de enero.

⚽ Eliminatorias a partido único.



🤞🏻 ¡¡Mucha suerte a todos!!#LaCopaMolapic.twitter.com/EXAMnmfo4M — RFEF (@rfef) January 7, 2023

المصدر: "twitter/rfef"