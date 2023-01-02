صديق محمد صلاح لوفرين يعود إلى ليون الفرنسي

أعلن نادي زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، انتقال لاعبه الكرواتي ديان لوفرين، إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي بعقد مدته 3 مواسم حتى 2025.

وقال نادي زينيت بطرسبورغ في بيان له: "نادي زينيت لكرة القدم يشكر ديان لوفرين على احترافه وتفانيه في كل مباراة ويتمنى له التوفيق في النادي الجديد. شكرا لك على كل شيء، كابتن".

ومن جانبه أعلن الحساب الرسمي لنادي أولمبيك ليون، على موقع "توتير"، عودة لاعبه ديان لوفرين، إلى صفوفه من جديد، بعد 10 سنوات، قادما من رينيت بطرسبورغ في صفقة حتى موسم 2025، من خلال فيديو ترويجي له.

وانضم ديان لوفرين (33 عاما) إلى فريق أولمبيك ليون أول مرة عام 2010، قضى معه ثلاثة مواسم، قبل أن يمضي موسم وحيدا مع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، لينتقل إلى فريق ليفربول الذي لعب معه لمدة 6 مواسم، ثم قضى موسمين في زينيت بطرسبورغ، قبل العودة لأولمبيك ليون مرة أخرى.

وكان المدافع الكرواتي ضمن الفريق الذهبي لليفربول الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، وإلى جانب زميله وصديقه المقرب النجم المصري محمد صلاح.

كما كان ديان لوفرين ضمن نجوم منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، الذي حقق المركز الثالث في المونديال.

المصدر: RT