"أعطني قميصك يا محمد وسأمنحك قفازي".. لقطة جميلة لنجم برشلونة في "كامب نو" (فيديو)

من الشائع في عالم كرة القدم أن ترى المشجعين في المدرجات يحملون لافتات يطلبون من خلالها الحصول على قمصان نجومهم المفضلين، لكن في مباراة برشلونة وإسبانيول، أمس السبت تم عكس الأدوار.

وقبل إعطاء صافرة بداية مباراة برشلونة وضيفه إسبانيول (1-1) في ملعب "كامب نو" لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني، وقف ثلاثة من لاعبي برشلونة باتجاه المدرجات، حاملين لافتات مكتوب عليها أسماء ثلاثة أطفال وتتضمن رسائل موجهة لهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن كلا من حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، والظهير الأيمن سيرجي روبيرتو، ولاعب الوسط بيدري، فاجأوا ثلاثة أطفال من مشجعي برشلونة هم محمد، وأران، وإبراهيم، وطلبوا منهم تبادل القفاز وشارة القيادة والقمصان معهم.

𝘌𝘭𝘴 𝘝𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘊𝘳𝘢𝘤𝘬𝘴 (The True Stars) are in the stands today at Spotify Camp Nou. Before kickoff, the Barça players asked to make a trade with the boys and girls of the @FundacioFCB's Pediatric Wellbeing program.#MésQueUnClub 💙❤️ pic.twitter.com/lKENgXdikf — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 31, 2022

وخصص تير شتيغن حارس برشلونة رسالته لطفل اسمه محمد، حيث طالبه بمنحه قميصه مقابل تقديم قفازه له، وجاء في رسالته: "محمد، أيها البطل، أعطني قميصك وسأعطيك قفازي".

أما رسالة بيدري فجاء فيها: "أريد قميص إبراهيم المذهل مقابل قميصي"، فيما كتب سيرجي روبيرتو في رسالته: "أران.. أريد مبادلة قميصك بشارة القائد التي أحملها".

وأوضحت "ماركا" أن تلك الخطوة جاءت كمبادرة من مؤسسة برشلونة التي تعنى ببرنامج "الرفاه العاطفي للأطفال"، مشيرة إلى أن النادي هو من وجه الدعوة للأطفال الثلاثة وعائلاتهم لحضور مباراة إسبانيول.

المصدر: "ماركا"