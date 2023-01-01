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النصر السعودي يتغنى برونالدو قبل ساعات من وصوله إلى الرياض

الرياضة

النصر السعودي يتغنى برونالدو قبل ساعات من وصوله إلى الرياض
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امتدح نادي النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيصل إلى الرياض في وقت لاحق اليوم الأحد للانضمام لفريقه الجديد وفقا لتقارير محلية.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "نجم عالي.. ما تشوف العين غيره.. لي ليالي عاشق وقلبي أسيره..".

وكان مراسل قناة "SSC" الرياضية السعودية، بدر رافع، كشف أمس السبت، أن رونالدو سيصل اليوم الأحد إلى السعودية من أجل تقديمه لاعبا رسميا في صفوف نادي النصر.

وقال بدر رافع: "رونالدو سيصل يوم الأحد للرياض بصحبة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، وسيقام حفل كبير لتقديم النجم البرتغالي يوم الثلاثاء".

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وكان رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، حديث وسائل الإعلام الجمعة الماضي، بعد إعلان انتقاله للنصر السعودي بعقد يمتد حتى العام 2025، وسيجعل منه هذا العقد أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى حدود 200 مليون يورو وفقا لمصادر إعلامية موثوقة.

المصدر: قناة "SSC" + حساب النصر السعودي

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