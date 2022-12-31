صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

كشف مصدر لصحيفة "عكاظ" السعودية يوم السبت، موعد وصول النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة الرياض.

وقال المصدر إنه من المرجح أن يصل النجم البرتغالي إلى العاصمة الرياض الاثنين على متن طائرة خاصة رفقة رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر.

وذكرت الصحيفة أن النصر سيقيم مؤتمرا صحفيا لكريستيانو رونالدو بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن حفل تقديم اللاعب من المرجح أن يكون بين شوطي مباراة النصر ضد نادي الطائي الخميس 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري "روشن" السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي يوم الجمعة، توقيع عقد احترافي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتد حتى 2025.

وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي ال معمّر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025"، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الاسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية