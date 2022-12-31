الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهدر نقطتين ويمنح هدية لأرسنال

أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر بوقوعه في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1، السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفرط رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في فوز كان في المتناول ودفعوا غاليا ثمن الفرص التي تناوبوا على إهدارها خصوصا في الشوط الأول الذي اكتفوا فيه بهدف واحد قبل أن تستقبل شباكهم هدف التعادل في الشوط الثاني.

وتقدم "السيتي" بهدف لنجمه وهداف الدوري، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إثر مجهود فردي رائع للدولي الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، حيث تلاعب بالمدافع الأوكراني فيتالي ميكولنكو والمهاجم ديماراي غراي ومرر كرة على طبق من ذهب إلى هالاند الذي تابعها بيمناه داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 24.

وهو الهدف الـ21 لهالاند في الدوري هذا الموسم.

ورد القائم الأيسر كرة رأسية من مسافة قريبة لمدافع مانشستر سيتي، جون ستونز، في الدقيقة 44.

ونجح ايفرتون في إدراك التعادل عندما قطع الدولي السنغالي إدريسا غانا غي كرة من الإسباني رودري في منتصف الملعب ومررها إلى غراي الذي انطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وبحث عن تمريرها إلى أحد زملائه، لكنه قرر تسديدها قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي إيدرسون، في الدقيقة 64.

وهو التعادل الثالث لمانشستر سيتي هذا الموسم وقد يكلفه غاليا حيث يملك أرسنال فرصة توسيع الفارق بينهما إلى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه برايتون لاحقا.

في المقابل، أوقف إيفرتون سلسلة ثلاث هزائم متتالية وانتزع نقطة ثمينة هي الثانية له في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: وكالات