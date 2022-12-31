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أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال "الدون" للنصر السعودي

الرياضة

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال
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تفاعلت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع انتقاله لنادي النصر السعودي.

وكان رونالدو حديث وسائل الإعلام أمس الجمعة، بعد إعلان انتقاله للنصر السعودي بعقد يمتد حتى العام 2025، وسيجعل منه أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى حدود 200 مليون يورو وفقا لمصادر إعلامية موثوقة.

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ودعمت كاتيا أفييرو قرار شقيقها بالانتقال للنادي السعودي، حيث كتبت عبر خاصية "الستوي" في حسابه على موقع "إنستغرام"، إن هذه فرصة لـ"إعادة صناعة التاريخ"

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال

وأضافت: "أنت فخر حياتي، ستصنع التاريخ مرة أخرى".

المصدر: goal.com

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