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راشفورد يقود مانشستر يونايتد للفوز على ولفرهامبتون (فيديو)

الرياضة

راشفورد يقود مانشستر يونايتد للفوز على ولفرهامبتون (فيديو)
AP
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واصل مانشستر يونايتد، أداءه القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتهاء استراحة كأس العالم، وحقق فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون 1-0 اليوم السبت، صمن الجولة الـ18.

ويدين مانشستر بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

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وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الرابع مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

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