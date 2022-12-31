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محرز وهالاند يقودان مانشستر سيتي أمام إيفرتون

الرياضة

محرز وهالاند يقودان مانشستر سيتي أمام إيفرتون
AP
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أعلن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، اليوم السبت، لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء النجم الجزائري رياض محرز، والهداف النرويجي إيرليتغ هالاند على رأس تشكيلة "السيتي".

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي: إديرسون- لويس- ستونز- أكانجي- أكي- رودريغو- دي بروين- برناردو- محرز- هالاند- غريليش.

بينما جاءت تشكيلة إيفرتون كالآتي: بيكفورد- باتيرسون- كوادي- تاركوفسكي- جودفري- ميكولينكو- جانا- أونانا- أيوبي- جراي- كالفيرت ليوين".

ويحتل "السيتي" المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

المصدر: وكالات

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