 
مباشر

سان جيرمان يستعد لخوض أصعب اختبار له في الدوري بدون ميسي ونيمار

الرياضة

سان جيرمان يستعد لخوض أصعب اختبار له في الدوري بدون ميسي ونيمار
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh6x

يواجه باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أصعب اختبار له في الدوري هذا الموسم، عندما يسافر غدا الأحد لمواجهة فريق لانس الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه.

فوز لانس، صاحب المركز الثاني في الدوري، بالمباراة سيجعله يقترب من حامل اللقب باريس سان جيرمان بفارق أربع نقاط فقط.

إقرأ المزيد
مدرب سان جيرمان يرد على أنباء وجود توتر وخلاف بين ميسي ومبابي بسبب كأس العالم
مدرب سان جيرمان يرد على أنباء وجود توتر وخلاف بين ميسي ومبابي بسبب كأس العالم

وسيغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة الغد، النجم البرازيلي نيمار الموقوف، وبطل كأس العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي من المنتظر أن يعود إلى تدريبات فريقه مطلع الأسبوع المقبل.

وسيؤدي غيابهما إلى إضعاف هجوم سان جيرمان، إذ يتساوى ميسي ونيمار في معظم التمريرات الحاسمة للفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 10 تمريرات لكل منهما، في حين أن رصيد نيمار من الأهداف، والبالغ 12 هدفا، يأتي في المرتبة الثانية بعد زميله كيليان مبابي برصيد 13 هدفا.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه