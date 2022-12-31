سان جيرمان يستعد لخوض أصعب اختبار له في الدوري بدون ميسي ونيمار

يواجه باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أصعب اختبار له في الدوري هذا الموسم، عندما يسافر غدا الأحد لمواجهة فريق لانس الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه.

فوز لانس، صاحب المركز الثاني في الدوري، بالمباراة سيجعله يقترب من حامل اللقب باريس سان جيرمان بفارق أربع نقاط فقط.

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وسيغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة الغد، النجم البرازيلي نيمار الموقوف، وبطل كأس العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي من المنتظر أن يعود إلى تدريبات فريقه مطلع الأسبوع المقبل.

وسيؤدي غيابهما إلى إضعاف هجوم سان جيرمان، إذ يتساوى ميسي ونيمار في معظم التمريرات الحاسمة للفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 10 تمريرات لكل منهما، في حين أن رصيد نيمار من الأهداف، والبالغ 12 هدفا، يأتي في المرتبة الثانية بعد زميله كيليان مبابي برصيد 13 هدفا.

المصدر: أ ب