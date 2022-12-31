بعد توقيعه للنصر.. رونالدو على موعد مع مواجهة مرتقبة ضد ميسي في السعودية

يبدو أن الصراع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر حتى مع انتقال الأول للعب خارج أوروبا وبالتحديد في نادي النصر السعودي.

ومن المقرر أن يخوض نادي باريس سان جير مان، بقيادة نجمه ميسي، مواجهة قوية في المملكة العربية السعودية أمام مزيج من نجوم الهلال والنصر السعوديين، ويتوقع أن يتواجد رونالدو مع الفريق الذي سيمثل نجوم السعودية، لتتجدد المواجهة بين "الدون" و"البرغوث" بعيدا عن أوروبا.

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ووفقا للإعلامي المغربي أشرف بن عياد، فإن المباراة ستقام في الـ19 من يناير المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب ابن عياد المعروف بتشجيعه لميسي، على حسابه في موقع "فيسبوك": "يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض".

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة كبيرة من عشاق ميسي ورونالدو، بسبب الصراع الكبير بين اللاعبَين خلال سنوات طويلة، خاصة عندما كان الأرجنتيني يلعب لبرشلونة والبرتغالي يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).

وتوج رونالدو بالكرة الذهبية أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، و2017، فيما نالها ميسي في 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، و2021 ومن المرجح جدا أن يضيف الأرجنتيني كرة ذهبية جديدة لسجله في العام 2023، وذلك بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بمونديال "قطر 2022".

المصدر: RT + وكالات