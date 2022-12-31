تصريح سابق لرونالدو عن اللعب في المنطقة العربية يعرضه للسخرية بعد توقيعه للنصر السعودي (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الساخرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لنادي النصر السعودي أمس الجمعة، وذلك بسبب تصريح سابق له بشأن اللعب في المنطقة العربية.

وأجرى رونالدو في العام 2015 مقابلة تلفزيونية عندما كان في ذروة مستواه مع ريال مدريد، استبعد فيها فكرة اللعب في المنطقة العربية وشدد على أنه يريد أن يعتزل وهو يلعب في أعلى مستوى.

Cristiano Ronaldo 2015 : I want to finish with dignity, I don't want to play in MLS, Qatar or Dubai



Cristiano Ronaldo 2022 : Will join Saudi Arabia team Al-Naser



Learned lesson : Don't talk shit if you can't resist money 😂🤑 pic.twitter.com/S9q8HiU4F7 — Zoé 🦋 (@Zoe_H7) December 22, 2022

وقال رونالدو في المقابلة: "في ذهني أريد أن أنهي مسيرتي في أعلى مستوى، أريد أن أعتزل بكرامة وفي فريق جيد".

In 2015, Cristiano Ronaldo spoke about his desire to finish his career at the top level. pic.twitter.com/A0evhhsQAs — ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2022

وأضاف: "لا أرى أن اللعب في الولايات المتحدة أو قطر أو دبي ليس جيدا، لكن لا أرى نفسي ألعب هناك".

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات رونالدو على نطاق واسع وعلقوا عليها بعبارات ساخرة من النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ووقع أمس عقدا مع النصر سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق السعودية حتى يونيو 2025.

المصدر: ESPN FC+ مواقع التواصل