أول تعليق لمنتخب البرتغال على صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي

رحب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على "تويتر"، بانضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في الصفقة التي تمت رسميا أمس الجمعة.

وكتب الحساب الرسمي للبرتغال: "مغامرة جديدة.. انطلق إليها يا قائد".

Uma nova aventura para o 🐐! Força, Capitão! #VesteABandeira



A new adventure for the 🐐! Go for it, Captain! #WearTheFlagpic.twitter.com/ayGrJj99yl — Portugal (@selecaoportugal) December 30, 2022

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

ولم يكشف النادي السعودي أي تفاصيل مالية للصفقة ولكن الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أفاد بأن راتب رونالدو في نادي النصر يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية).

وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: RT