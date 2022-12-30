رسميا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الجمعة، توقيع عقد احترافي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتد حتى 2025.

وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي ال معمّر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025"، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الاسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

ولم يكشف النادي السعودي أي تفاصيل مالية للصفقة ولكن الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أفاد بأن راتب رونالدو في نادي النصر يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية).

المصدر: نادي النصر السعودي