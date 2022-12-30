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المهاجم إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

الرياضة

المهاجم إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان
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وقع المهاجم الشاب إلياس حسني أول عقد احترافي له مع باريس سان جيرمان اليوم الجمعة، ليبقى مع بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2026.

وجاء حسني البالغ من العمر 17 عاما، والذي نشأ في ضاحية كريتاي بجنوب شرق باريس، من أكاديمية النادي الباريسي ولعب مع فريق تحت 19 عاما.

وتم اختيار حسني، وهو من أصول مغربية، في تشكيلة الفريق الأول لباريس سان جيرمان لأول مرة في مواجهة ستراسبورغ الأربعاء الماضي.

وتعهد كريستوف غالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بإبقائه في التشكيلة بانتظام.

وقال "إنه لاعب مميز بسبب لياقته البدنية وجولات الركض التي يقوم بها".

المصدر: أ ب

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