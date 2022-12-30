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الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن انفصاله عن المدرب سانشيز

الرياضة

الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن انفصاله عن المدرب سانشيز
Legion-Media
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم انفصاله عن مدرب منتخبه، الإسباني فيليكس سانشيز، بعد إخفاقه في قيادة "العنابي" إلى الدور الثاني من كأس العالم التي استضافتها قطر مؤخرا.

وكتب الاتحاد القطري في بيان "بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيليكس سانشيز معا أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين".

وكشفت قناة "الكأس" القطرية في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد القطري لكرة القدم، قدم عرضا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب "العنابي" خلال الفترة المقبلة، خلفا سانشيز.

وكان سانشيز، تسلم مسؤولية تدريب المنتخب القطري في العام 2019، وقاده للقب كأس آسيا في عام 2019، ولكن المدرب الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد فشل قطر في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس العالم التي أقيمت على أرضها مؤخرا، وتذيلت ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم هولندا والسنغال والإكوادور.

المصدر: الاتحاد القطري لكرة القدم

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