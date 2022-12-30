الكشف عن موعد وصول رونالدو للسعودية للانضمام لفريقه الجديد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت مساء الجمعة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على كافة تفاصيل انتقال اللاعب للنادي السعودي.

وقالت الصحيفة على حسابها في موقع "تويتر"، إن النصر وقع رسميا مع رونالدو عقدا سيدافع بموجبه النجم البرتغالي عن قميص الفريق السعودي لمدة موسمين ونصف الموسم.

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

ومن جهته، أكد موقع "kooora" نقلا عن مصدر في النصر السعودي أن رونالدو، 37 عاما، وافق بالفعل على كافة تفاصيل العقد، حيث سيستمر مع الفريق السعودي حتى صيف 2025.

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وأوضح المصدر ذاته أن الموعد المتوقع لوصول رونالدو للسعودية هو بعد غد الأحد.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن رونالدو سيتقاضى في النصر السعودي راتبا بقيمة 175 مليون يورو في الموسم الواحد وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: kooora + صحيفة "الرياضية"