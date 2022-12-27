النني يرد على تدوينة نجم ريال مدريد بعد لقاء أرسنال ووست هام

رد لاعب نادي أرسنال، المصري محمد النني، على لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، الإسباني داني سيبايوس، والذي هاجم منتقدي النني، في تغريدة عبر "تويتر"، عقب مباراة أرسنال ووست هام.

وتعرض اللاعب المصري للسخرية عقب مشاركته في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت أرسنال ووست هام، أمس الاثنين، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر أحد مستخدمي "تويتر"، فيديو لمشاركة النني في المباراة التي استمرت لثوانٍ محدودة، وكتب عليه تعليقا ساخرا "هل هو بيرلو الجديد؟".

وأعاد سيبايوس، نشر التغريدة الساخرة من النني، وكتب عليها: "إنه لاعب محترف بشكل لا يصدق.. زميل رائع.. نحتاج للمزيد من اللاعبين مثله في كرة القدم.. إنه لاعب ذو قيمة لنادي أرسنال".

incredible professional, incredible teammate. More players like that in football. a luxury player for the arsenal 🙏🏽 https://t.co/FOAuYo1RWg — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 27, 2022

ومن جانبه، رد النني على تغريدة سيبايوس، من خلال إعادة نشرها على حسابه، قائلا: "شكرا لك يا أخي".

Thank you bro ❤️🙌🏻 https://t.co/XeWxD18ZeK — Mohamed ELNeny (@ElNennY) December 27, 2022

وكان سيبايوس قد زامل النني في أرسنال لمدة موسمين، عندما لعب النجم الإسباني مع "الغانرز" على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد بين العامين 2019 و2021.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أرسنال ووست هام انتهت بفوز رفاق النني بنتيجة 3-1 ليبتعدوا بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيهم نيوكاسل وثماني نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي