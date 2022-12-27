رئيس النصر السعودي يرد على أنباء التعاقد مع كريستيانو رونالدو

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي على أنباء التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

ونفى آل معمر رئيس نادي النصر ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والصحافة حول عقد النادي اتفاقا مع رونالدو للقدوم إلى مدينة الرياض لتوقيع العقود.

🚨🚨🚨🚨 مسلي ال معمر



" انتقال رونالدو للنصر ؟ غير صحيح ".



pic.twitter.com/A4VbXakjXS — عمر الشبرم (@omar_alshbrm) December 26, 2022

إقرأ المزيد

وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، إن معظم ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر هو غير صحيح ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وارتبط كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده في الأسابيع الماضية مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بعد توتر العلاقة بسبب هجومه على الإدارة والجهاز الفني بتصريحات رسمية لوسائل الإعلام.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق إلى أن النصر قدم عرضا لرونالدو للتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو كراتب سنوي.

المصدر: "وسائل إعلام"