دجوكوفيتش يعود إلى أستراليا بعد عام من ترحيله

من المتوقع أن يصل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، إلى أستراليا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عام واحد من ترحيله منها، بسبب رفضه آنذاك الخضوع للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعرب رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس، كريغ تايلي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يرحب المشجعون المحليون بعودة دجوكوفيتش، بقوله إلى عدد من الصحفيين: "نرحب بعودته إلى أستراليا. أعتقد أنه في صدد الوصول إلى أديلاييد وأنا أتكلم إليكم، وأعتقد بأنه سيكون اللاعب الذي يسعى الجميع للتغلب عليه".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة بالمشجعين المحليين، ونأمل أن تكون ردة فعلهم كما نرغب".

ويخوض دجوكوفيتش غمار دورة أديلاييد اعتبارا من الأحد، وهي إحدى المحطات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وكان دجوكوفيتش وصل إلى أستراليا في يناير الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، زاعما بأنه يملك استثناء طبيا لدخول الأراضي الأسترالية من دون أن يخضع للقاح ضد "كوفيد-19" لأنه تعافى من إصابة به قبل فترة وجيزة.

ولكن سلطات الحدود زعمت بأن النجم الصربي لم يلب المعايير لكي يتم منحه الاستثناء، وقد تم احتجازه في استراليا على مدى خمسة أيام، تقدم خلالها باستئناف خاسر، قبل أن يتم ترحيله.

وكانت الحكومة الأسترالية منعت في البداية دجوكوفيتش من دخول البلاد على مدى ثلاث سنوات بعد خسارته معركته القضائية في هذا الصدد، قبل أن ترفع الإجراءات المفروضة على الزوار القادمين إليها لإبراز وثيقة تثبت تلقيهم اللقاح.

وأكدت الحكومة الأسترالية في نوفمبر الماضي، أن دجوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، لم يعد ممنوعا من دخول أراضيها، ومنحته تأشيرة دخول للمشاركة في بطولتها المفتوحة والمقررة الشهر المقبل.

المصدر: أ ف ب