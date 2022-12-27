نجل زيدان يتزوج حسناء فنزويلية في المغرب (صور)

أقام نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، حفل زفاف عائلي في مدينة مراكش المغربية.

ونشر إنزو زيدان على صفحته في "انستغرام"، صورة تجمعه بعروسه الفنزويلية، كارين غونسالفيس، وأرفقها بتعليق مقتضب: " 23/12/2022 إلى الأبد"، في إشارة إلى يوم الزفاف الذي كان يوم الجمعة الماضي.

وأقام زيدان الابن حفل زفاف صغيرا حضره الأقرباء والأصدقاء المقربون فقط، في مدينة مراكش المغربية.

نجل زين الدين #زيدان، انزو زيدان يقيم حفل زفافه بالمغرب وتحديدا بمدينة #مراكش..



وشارك الزوجان مجموعة من الصور عبر حسابهما الشخصي على إنستجرام، من حفل زفافهما الذي أقيم بالمدينة الحمراء، وعلقا عليها "12/23/22. إلى الأبد".#المغربpic.twitter.com/OXr7rqrE3Q — adnaneyahiaoui 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@adnanemeknes) December 26, 2022

وإنزو زيدان، هو الابن البكر للنجم الذي سطع في التسعينات ومطلع الألفية، زين الدين زيدان، والذي أصبح لاحقا أحد أشهر المدربين بفضل الانجازات التي حققها مع نادي ريال مدريد.

اقام زين الدين زيدان حفل زفاف ابنه الاكبر اينزو زيدان بمدية مراكش الحمراء المغربية علی الريقة المغربية بحضور مجموعة من رجال اللاعمال و الصحافيين الكبار pic.twitter.com/ebUOHmWk37 — Joumana allam (@allam_jojo) December 26, 2022

ولد إنزو عام 1995، وهو لاعب فرنسي محترف في كرة القدم، استهل مشواره الرياضي بأكاديمية ريال مدريد، ثم تنقل بين العديد من الأندية.

وفي وقت سابق، كشف إنزو أن كارين أنجبت له فتاة، وكتب على "انستغرام": "أهلا سيا يا أميرتنا. 2022/5/19"، كما شارك صورة له مع زوجته يحتضنان طفلتهما حديثة الولادة.

المصدر: RT