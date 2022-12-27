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نجل زيدان يتزوج حسناء فنزويلية في المغرب (صور)

الرياضة

نجل زيدان يتزوج حسناء فنزويلية في المغرب (صور)
إنزو زيدان
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أقام نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، حفل زفاف عائلي في مدينة مراكش المغربية.

ونشر إنزو زيدان على صفحته في "انستغرام"، صورة تجمعه بعروسه الفنزويلية، كارين غونسالفيس، وأرفقها بتعليق مقتضب: " 23/12/2022 إلى الأبد"، في إشارة إلى يوم الزفاف الذي كان يوم الجمعة الماضي.

وأقام زيدان الابن حفل زفاف صغيرا حضره الأقرباء والأصدقاء المقربون فقط، في مدينة مراكش المغربية.

وإنزو زيدان، هو الابن البكر للنجم الذي سطع في التسعينات ومطلع الألفية، زين الدين زيدان، والذي أصبح لاحقا أحد أشهر المدربين بفضل الانجازات التي حققها مع نادي ريال مدريد.

ولد إنزو عام 1995، وهو لاعب فرنسي محترف في كرة القدم، استهل مشواره الرياضي بأكاديمية ريال مدريد، ثم تنقل بين العديد من الأندية.

وفي وقت سابق، كشف إنزو أن كارين أنجبت له فتاة، وكتب على "انستغرام": "أهلا سيا يا أميرتنا. 2022/5/19"، كما شارك صورة له مع زوجته يحتضنان طفلتهما حديثة الولادة.

نجل زيدان يتزوج حسناء فنزويلية في المغرب (صور)نجل زيدان وزوجته

المصدر: RT

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