رغم خسارته اللقب.. استقبال جماهيري حاشد لـ"بيغ رامي" في مطار القاهرة (صور)

بالرغم من خسارته لقب "مستر أولمبيا"، إلا أن البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي" حظي باستقبال جماهيري غير متوقع، بعد حصوله على المركز الخامس في البطولة.

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ووصل "بيغ رامي"، مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة الدولي، بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا التي أقيمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، حيث أنه رغم خسارته للقب الذي حصده مرتين متتاليتين في نسختي عامي 2020 و2021، كان في انتظاره فريق كوسكواد الذي يلعب له، وتم تنظيم استقبال حافل له في مطار القاهرة.

وحضر الاستقبال عدد كبير من الرياضيين، في مقدمتهم مؤسس فريق كوسكواد إسلام قرطام، ورئيس الاتحاد المصري لرياضات الشوارع، وعدد من نجوم الفريق المحترفين ونجوم رياضة كمال الأجسام في مصر، وأعداد كبيرة من أفراد أسرة الـ"بيغ رامي" وأصدقاؤه من مسقط رأسه في قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وحضر أيضا عدد كبير من جماهيره وعشاق رياضة كمال الأجسام الذين حرصوا على الهتاف له ومطالبته بإحراز اللقب الثالث لمستر أولمبيا في نسخة العام المقبل.

كما جرى تنظيم مسيرة له خرجت من مطار القاهرة إلى أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والفنون بالتجمع الخامس، حيث تم تكريمه بحضور عدد كبير من الطلاب، وثم اختتم اليوم بإقامة حفل عشاء بأحد المطاعم الكبرى في القاهرة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن بطل كمال الأجسام "بيغ رامي" خسر لقب مستر أولمبيا مكتفيًا بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح، بينما فاز باللقب لأول مرة الإيراني هادي شوبان.

المصدر: "صدى البلد"