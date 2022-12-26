أرسنال يقلب الطاولة على وست هام ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

حول أرسنال تخلفه بهدف دون رد أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز بنتيجة 3-1 في مباراة جمعت الفريقين اليوم الاثنين، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الجزائري الدولي سعيد بن رحمة، هدف وست هام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يحرز أرسنال ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا، وغابرييل مارتينيلي، وإيدي نكيتياه في الدقائق 53، و58، و69 على الترتيب.

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وواصل أرسنال بذلك الابتعاد بصدارة الدوري حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة وبات على بعد سبع نقاط عن أقرب منافسيه نيوكاسل، وثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يلعب ضد ليدز يونايتد بعد غد الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة ليستمر في المركز الـ16 بلائحة الترتيب.

المصدر: RT