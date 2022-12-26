كلوب يعلق على فوز ليفربول الثمين على أستون فيلا

أعرب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه في الفوز على مضيفه أستون فيلا (3-1)، اليوم الاثنين، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب بعد المباراة في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "قدمنا مستوى مميزا للغاية اليوم في مباراة صعبة، أعتقد أننا قدمنا في الشوط الأول مستوى استثنائيا".

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وأضاف: "كان لأستون فيلا لحظاته في المباراة، ولكن كنا جيدين للغاية، أعجبت كثيرا بما شاهدته، أخبرنا اللاعبين بين الشوطين أين يمكننا اللعب بصورة أفضل، والمشكلة الوحيدة في الشوط الثاني كانت افتقادنا للمسة الأخيرة".

وتابع: "أستون فيلا حاول بقوة، وهذا أمر طبيعي لخوضه المباراة على ملعبه، كنا نعلم بأن ذلك وارد حدوثه وعليك التعامل مع تلك الفترات".

وأتم: "كان بمقدورنا تسجيل الهدف الثالث في وقت مبكر، ولكن حسنا، أحببت الظروف المتعلقة بالهدف الثالث".

وبعد هذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة، ليستعيد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المرتبة الـ12.

المصدر: وكالات