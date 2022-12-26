نيوكاسل يهزم ليستر ويرتقي إلى وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

تابع نيوكاسل عروضه القوية بعد فترة التوقف خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إقامة مونديال قطر، وعاد بفوز صريح من أرض ليستر سيتي 3-0 الاثنين في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وحسم نيوكاسل فوزه على ليستر في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة بينها اثنان ضمن الدقائق العشر الأولى.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح مهاجمه النيوزلندي كريس وودز بعد مرور 3 دقائق قبل أن يضيف الباراغوياني ميغيل ألميرون هدفا رائعا من مجهود فردي في الدقيقة التاسعة.

وأضاف البرازيلي جويلينغتون الهدف الثالث إثر ركلة ركنية حيث ارتقى فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك، في الدقيقة 32.

ورفع نيوكاسل المملوك سعوديا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ليدز بعد غد الأربعاء.

وكان نيوكاسل، دخل قبل فترة التوقف بسبب إقامة مونديال قطر، بقوة في الصراع على أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بقيادة مدربه الشاب إيدي هاو علما بأنه لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ سقوطه أمام ليفربول 2-3 في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات